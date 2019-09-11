Ставка по ипотеке оказалась неважна большинству ипотечников

Менее трети — 31 процент — россиян, приобретающих новое жилье в кредит, при выборе ипотечной программы ставят на первое место такой фактор, как размер кредитной ставки. Опрос по теме провели специалисты агентства недвижимости «Бон Тон», материалы исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

Как выяснили интервьюеры, большинство новоселов — 37 процентов — обращают внимание, прежде всего, на уровень ежемесячного платежа: достаточно ли комфортно соотношение суммы, отдаваемой банку, к уровню дохода на семью. «Оптимальное соотношение затрат к общему доходу позволяет сделать ипотеку более комфортной, — поясняют эксперты. — Заемщик сохраняет привычный образ жизни, а присутствие кредитных обязательств не столь ощутимо».

Вариант с уровнем ставки выбрали около 31 процента потенциальных заемщиков. Такие покупатели готовы выбирать самые выгодные предложения вне зависимости от репутации банка, отмечают исследователи, главное — возможность взять ипотеку с минимальным процентом.

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Порядка 16 процентов опрошенных поставили в приоритет вопрос переплаты: сколько «лишних» денег они отдадут банку за весь срок кредитования. Еще 11 процентов заявили, что ориентируются на срок кредитования и условия по предельному возрасту заемщика.

Остальные 5 процентов голосов пришлись на такой критерий, как размер первоначального взноса. «Заемщики, не имеющие достаточной суммы на руках, но планирующие покупать жилье здесь и сейчас, готовы брать кредит даже с учетом повышения ставки», — констатируют в «Бон Тон».

Ранее в сентябре россиянам пообещали досрочное снижение ставок по ипотеке. В частности, генеральный директор ипотечной организации «Дом.рф» Александр Плутник заявил, что ставки по жилищным кредитам в стране снизятся до 8 процентов годовых раньше 2024 года — срока, обозначенного в президентском указе «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации».

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