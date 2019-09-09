Любителей доступной ипотеки отправили в Магадан

Как показал анализ отношения среднего дохода к размеру среднего ипотечного платежа в российских регионах, комфортнее всего для средней семьи заемщиков обслуживание жилищного кредита оказалось в Магаданской области. Об этом говорится в исследовании аналитиков Urbanus (есть в редакции «Ленты.ру»).

В компании подсчитали, что в среднем по стране заемщики тратит на ипотеку 28,14 процента совокупного семейного дохода в месяц. Рассматривалась ситуация, в которой ипотеку выплачивает семья из двух человек, получающая зарплату на среднем для региона уровне. Как показало исследование, при таких условиях жителям Магаданской области потребуется на погашение ипотеки лишь 11,02 процента семейного дохода.

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Второе и третье места рейтинга заняли Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа с показателями, соответственно, в 14,42 и 16,09 процента семейного бюджета в месяц. В число регионов с доступной ипотекой аналитики компании включили также Ненецкий автономный округ, республики Кабардино-Балкария, Коми, Калмыкия и Тува, Еврейскую автономную область и Камчатский край. Показатели этих субъектов федерации находятся в пределах 16,9-22,4 процента.

Дороже всего обслуживание ипотеки обходится москвичам, жителям Крыма и города федерального значения Севастополя — жители этих регионов вынуждены тратить на жилищный кредит, соответственно, 44,3 процента, 43 и 42,4 процента семейного дохода в месяц.

В июле 2019-го аналитики компании «МИЭЛЬ-Сеть офисов недвижимости» поделились рекомендациями для заемщиков, посоветовав им тратить на погашение ипотеки не более 30 процентов семейного дохода. В противном случае, предостерегли в компании, велики риски формирования опасного психологического состояния, которое риелторы назвали «ипотечной усталостью».

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