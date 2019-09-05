Путин объявил о запуске ипотеки под два процента годовых

Президент Владимир Путин одобрил запуск специальной программы ипотечного кредитования на Дальнем Востоке. Об этом он заявил в четверг, 5 сентября, в ходе проходящего во Владивостоке Восточного экономического форума, сообщает «Интерфакс».
Программа рассчитана на молодые семьи и предполагает выдачу кредитов под два процента годовых. «Согласен запустить в регионе специальную ипотечную программу, по которой молодые семьи смогут брать кредит на покупку квартиры или дома в дальневосточных регионах всего под два процента годовых», — цитирует Путина агентство.
Президент отметил, что на Дальнем Востоке нужно существенно повысить объемы строительства жилья и сделать его максимально доступным. Льготная ипотечная программа позволит решить именно эту задачу.
В минувшем августе глава государства обозначил свои ожидания и по поводу нельготной ипотеки. В ходе встречи с главой ВТБ Андреем Костиным он заявил, что рассчитывает на снижение ставок по жилищным кредитам до конца 2019 года.