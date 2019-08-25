Названы регионы с наибольшей просрочкой по ипотеке

Проблемы с выплатой ипотеки есть во всех регионах России, однако они прогрессируют в 44 субъектах. Об этом говорится в исследовании аудиторской компании FinExpertiza, с которым ознакомились «Известия».

В 25 регионах доля неплательщиков превышает среднероссийский уровень в 1,04 процента, среди них Республика Алтай (3,43 процента), Карачаево-Черкесия (2,58 процента), Северная Осетия (2,57 процента) и Бурятия (2,12 процента).

При этом показатель в большинстве регионов с крупной долей неплатежей практически не увеличился за последние полгода — он рос лишь в трех субъектах: Чеченской Республике (2,95 процента), Республике Адыгея (1,3 процента) и Ростовской области (1,07 процента). Председатель совета директоров FinExpertiza Елена Трубникова предположила, что именно в этих субъектах ипотечные каникулы будут наиболее востребованы.

Закон об ипотечных каникулах вступил в России в силу 31 июля. Он предусматривает возможность получить полугодовую отсрочку платежа по кредиту для заемщиков, попавших в трудную ситуацию (потеря кормильца, временная нетрудоспособность, признание инвалидом I или II группы, а также снижение семейного дохода более чем на 30 процентов). Закон действует на кредиты, взятые как в рублях, так и в валюте. Максимальный размер займа при этом установлен в размере 15 миллионов рублей, а данные об отсутствии платежей на время оформленной отсрочки не будут заноситься в кредитную историю. Закон также запрещает изымать единственное жилье заемщика на время каникул.

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