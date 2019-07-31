В России вступил в силу закон об ипотечных каникулах, подписанный президентом 1 мая.

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Закон предусматривает возможность получения полугодовой отсрочки платежа по кредиту для заемщиков, попавших в трудную жизненную ситуацию (потеря кормильца, временная нетрудоспособность, признание инвалидом I или II группы, снижение семейного дохода более чем на 30 процентов). Нормы действуют для кредитов, взятых как в рублях, так и в валюте. Максимальный размер займа при этом установлен в размере 15 миллионов рублей. Данные об отсутствии платежей на время оформленной отсрочки не будут заноситься в кредитную историю.

Кроме того, закон запрещает изымать единственное жилье заемщика на время каникул и отменяет обязательное нотариальное заверение ипотечных договоров, находящихся в долевой собственности.

О введении ипотечных каникул президент России Владимир Путин высказался в ходе послания Федеральному собранию. На тот момент предложение главы государство предполагало введение каникул только на новые ипотечные кредиты.

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