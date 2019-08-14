Путин обозначил ожидания по поводу ипотеки

Президент России Владимир Путин рассчитывает на снижение ипотечных ставок до конца 2019 года. Об этом он заявил в ходе состоявшейся в среду, 14 августа, встречи с главой ВТБ Андреем Костиным, передает РИА Новости.

Банкир тоже спрогнозировал уменьшение стоимости жилищных кредитов и отметил, что спрос на ипотеку в стране стабилен. «Мы считаем, что ставки пойдут вниз до конца года», — цитирует Костина ТАСС. По словам главы ВТБ, в настоящее время банк выдает ипотеку в среднем под 9,9 процента годовых. Дальнейшее сокращение ключевой ставки Центробанком позволит снизить этот показатель, пояснил он.

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Кроме того, Костин подчеркнул, что рисков возникновения «пузыря» на рынке жилищного кредитования нет.

Ранее в августе России предрекли ипотечный бум. По прогнозам аналитиков, объем выдачи жилищных кредитов в стране может к 2024 году составить 4,7 триллиона рублей, превысив таким образом прогнозируемые итоги 2019-го более чем вдвое.

Согласно проведенному в июле совместному опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и «Дом.рф», до 2024 года оформить ипотеку планируют около семи миллионов российских семей. При снижении средней ставки по жилищным займам до 8 процентов годовых число желающих воспользоваться кредитованием может вырасти почти вдвое.

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