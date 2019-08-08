Элитное жилье в Москве стали чаще брать в ипотеку

На столичном рынке элитных новостроек растет доля сделок, заключаемых с привлечением ипотеки, следует из материалов агентства Savills, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Если в 2017-м лишь 11 процентов состоятельных клиентов оформляли займы на приобретение строящегося жилья в Москве, то в первом полугодии 2019-го этот показатель увеличился до 25 процентов. Эксперты прогнозируют дальнейший рост числа богатых ипотечников.

«На вторичном рынке сегодня ипотечных транзакций также почти четверть от общего количества, — указывают аналитики. — По нашим прогнозам, уже через год доля ипотечных сделок в премиальном сегменте жилищного рынка может достичь 30-35 процентов. Во многом этому способствуют партнерские программы банков, застройщиков и агентств недвижимости».

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По данным Savills, в среднем площадь жилья, приобретаемого в ипотеку, несколько меньше, чем площадь квартир или апартаментов, которые покупаются без привлечения заемных средств. Так, в 2018-м разница достигала 5 процентов: средняя площадь сделки с ипотекой составила 105 квадратных метров, без ипотеки — 110 квадратных метров. Средний бюджет кредитных сделок тоже ниже, чем сумма «чистых» покупок — 56 миллионов против 73 миллионов. «Для VIP-аудитории у большинства банков существуют специальные программы, и в некоторых случаях сумма кредита может доходить до 150 миллионов рублей», — отмечают эксперты.

Ранее в августе крупнейший игрок российского рынка ипотеки — Сбербанк — уменьшил ставки по ипотечным кредитам для рядовых заемщиков и увеличил скидку к ставке по займам для зарплатных клиентов. В рамках стандартных кредитных программ (ипотека на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство дома, покупку гаража и машино-места, рефинансирование кредитов других банков, нецелевой кредит под залог недвижимости) снижение составило 0,5 процентного пункта. Дисконт для «зарплатников» в свою очередь вырос с 0,3 до 0,5 процентного пункта.

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