В Москве подскочили цены на жилье

Новостройки комфорт-класса в границах «старой Москвы» подорожали с начала 2019 года минимум на 15 процентов. Об этом свидетельствуют материалы аналитиков bnMAP.pro, поступившие во вторник, 6 августа, в редакцию «Ленты.ру».

В компании уточняют, что выросла именно стоимость метра в заключенных сделках: к июлю 2019 года показатель достиг 178 тысяч рублей, что на 14,84 процента выше результатов декабря 2018-го. В Новой Москве формальный прирост стоимости метра составил 9 процентов, однако в реальности сделки проходили по ценам ниже конца 2018-го.

Из-за значительных дисконтов стоимость метра в заключенных в ТиНАО сделках снизилась на 1,7 процента, до 115 тысяч рублей. Сложившаяся в Новой Москве ценовая ситуация, прогнозируют в bnMAP.pro, в перспективе приведет к вымыванию наиболее доступного предложения, росту средних цен и, как следствие, падению спроса на новостройки.

Элитное жилье, как подсчитали аналитики компании, формально подорожало с конца 2018-го на 8,4 процента, однако с учетом заложенных скидок рост составил лишь 3,4 процента. Стоимость метра элитной недвижимости в реально заключенных сделках снизилась относительно показателей декабря 2018-го на 7,66 процента, достигнув 322,5 тысячи рублей.

Ранее о существенном росте цен на жилье в России сообщали в компании ЦИАН. По их данным, стоимость новостроек в крупных городах страны за год выросла на 10 процентов.

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!