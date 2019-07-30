На юге России рекордно подорожало жилье

Средняя цена квадратного метра жилья в Краснодарском крае за период с января по июль 2019-го увеличилась на 4 тысячи рублей, следует из материалов регионального агентства «Мандарин», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

В предыдущие несколько лет недвижимость на юге страны дорожала достаточно плавно, отмечают аналитики: в 2015-2018 годах «квадрат» прибавил в цене всего тысячу рублей. В настоящее время квадратный метр в многоквартирных домах Краснодарского края в среднем стоит 49,5 тысячи рублей, и эксперты прогнозируют дальнейший рост стоимости жилья.

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Помимо положительной ценовой динамики, они выделяют еще одну тенденцию местного рынка недвижимости: сокращение метража квартир. «Площадь квартир, начиная с конца 2015 года до середины текущего, сократилась почти на 18 квадратных метров — с 63 до 45,3 метра, — говорится в предоставленных материалах. — На данный момент самые компактные квартиры, которые возводятся в рамках жилых проектов, имеют площадь около 20 квадратных метров, а самые просторные — около 170 "квадратов"».

По мнению аналитиков, в обозримом будущем наиболее высокий для региона спрос и, соответственно, рост цен будут наблюдаться на рынке недвижимости Сочи. «Это обусловлено тем, что эта часть Краснодарского края имеет наиболее ярко выраженную инвестиционную привлекательность как для местных, так и для региональных покупателей», — указывают в «Мандарине».

В конце июня текущего года самая недорогая квартира в прибрежной зоне Сочи стоила 1,5 миллиона рублей. Столько просили за студию общей площадью почти 30 квадратных метров в одном из недавно возведенных многоквартирных домов. Лот предлагался без отделки.

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