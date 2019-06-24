В Сочи нашли самые дешевые квартиры у моря

Самая недорогая квартира в прибрежной зоне Сочи стоит 1,5 миллиона рублей, свидетельствуют материалы агентства «МИЭЛЬ-Франчайзинг», поступившие в редакцию «Ленты.ру».

Столько просят за студию общей площадью почти 30 квадратных метров в одном из недавно возведенных многоквартирных домов. Лот предлагается без отделки. Окна жилья выходят на море. В здании есть центральные коммуникации и газовое отопление.

Второе место списка доступных сочинских квартир занимает 15-метровый объект за 1,59 миллиона рублей. Апартаменты с ремонтом и мебелью расположены в шаговой доступности от моря в центральной части Сочи.

Материалы по теме Потянулись к солнцу Россияне засобирались в Крым и Сочи. Спрос на курортное жилье растет

Третья строчка списка досталась лоту за 1,6 миллиона. В такую сумму оценили квартиру площадью 30 квадратных метров на третьем этаже малоэтажного жилого комплекса с благоустроенной территорией. Ремонта в помещении нет.

По цене до двух миллионов рублей также можно купить квартиры в поселке Дагомыс и в микрорайоне Мацеста, отмечается в предоставленных материалах.

«Портрет покупателя недвижимости в Сочи достаточно неоднороден, — указывают эксперты «МИЭЛЬ». — Помимо самих жителей Сочи, решающих свои жилищные вопросы, спрос формируют и те, кто переезжает для постоянного проживания из разных уголков России, из стран ближнего и дальнего зарубежья; покупатели сезонной недвижимости, а также инвесторы».

Весной 2019-го стало известно, что недвижимость в Сочи пользуется популярностью у иностранных покупателей. Дорогие квартиры в городе-курорте, в частности, скупают казахи и белорусы, а также украинцы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom.lenta@rambler.ru