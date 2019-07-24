Цены на однокомнатные квартиры в Москве установили абсолютный рекорд

По итогам июня 2019-го средняя стоимость «однушек» в столичных новостройках эконом- и комфорткласса составила 7,25 миллиона рублей, говорится в материалах компании «Метриум», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Столь высокая цена на бюджетное первичное жилье зафиксирована впервые в истории московского рынка недвижимости, отмечают аналитики. За последние пять лет однокомнатные квартиры массового сегмента подорожали на 19 процентов, а «квадрат» в них — на 26 процентов. В 2014-м среднестатистическая «однушка» в недорогой новостройке столицы обошлась бы покупателям в 6,1 миллиона рублей, то есть на 1,2 миллиона меньше, чем сейчас.

Средняя площадь выставленных на продажу однокомнатных лотов между тем снизилась: в 2014-м она достигала 42,6 квадратного метра, в 2019-м — 40,1 «квадрата». То есть пять лет назад «квадрат» в однокомнатной квартире массового сегмента обходился в 143 тысячи рублей, а в настоящее время он стоит 181 тысячу.

Материалы по теме «Живу в ячейке, как сумка на вокзале» Россиянка о том, почему жизнь в маленькой квартире — это каторга

Однокомнатные квартиры дорожают быстрее, чем другие востребованные на массовом рынке типы квартир, указывают в «Метриум». За первое полугодие 2019-го стоимость московских «однушек» увеличилась на 5 процентов, студии прибавили в цене 4,8 процента, трехкомнатные квартиры — 3 процента, «двушки» — менее 2 процентов.

«Основная причина повышения цен на однокомнатные квартиры — это более жесткая, чем прежде, ценовая политика застройщиков, которую они начали проводить на фоне роста ипотечного спроса в 2018 году, — поясняется в предоставленных материалах. — Однако не только рыночные факторы повлияли на этот процесс. Во второй половине 2018-го произошла девальвация рубля, которая вызвала инфляционную волну, повлиявшую на рост цен во всех отраслях».

Ранее в июле сообщалось, что стоимость квадратного метра в новостройках Новой Москвы к концу первого полугодия 2019-го также достигла исторического максимума — 120 тысяч рублей. Средняя цена однокомнатной квартиры на новомосковских территориях составила 5,4 миллиона рублей.

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!