Цены на жилье в Новой Москве достигли исторического максимума

К концу первого полугодия 2019-го средняя стоимость квадратного метра в новостройках Новой Москвы преодолела психологически важную отметку в 120 тысяч рублей, следует из материалов компании «Метриум», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Как отмечают аналитики, столь высокая цена на первичном рынке Троицкого и Новомосковского округов наблюдается впервые с момента их присоединения к Москве. Средняя цена однокомнатной квартиры на новомосковских территориях уже достигла 5,4 миллиона рублей.

За первую половину 2019-го «квадрат» в Новой Москве подорожал на 4 процента, уточняется в предоставленных материалах, а за год — на 12 процентов. В настоящее время студии в местных жилых комплексах в среднем стоят 3,9 миллиона рублей, двухкомнатные квартиры — 7,1 миллиона, «трешки» — 9,4 миллиона.

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«Основная причина роста цен — это ажиотажный спрос на новостройки в Новой Москве, подогретый сравнительно недорогой ипотекой, которую можно было занять в 2018 году, — поясняют в «Метриум». — Сейчас мы отчасти наблюдаем инерцию этого процесса. Помимо этого, в первом полугодии активность покупателей стимулировала реформа долевого строительства, которая, как ожидается, приведет к росту цен на строящееся жилье. Внесли свою лепту и инфраструктурные стройки в Троицком и Новомосковском округах».

Ранее сообщалось, что за первое полугодие 2019-го число выставленных на продажу квартир в Новой Москве сократилось на 900 единиц. В конце 2018-го на присоединенных территориях продавалось 8,6 тысячи новых квартир, а в июне 2019-го — менее 7,7 тысячи.

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