В Новой Москве наметился дефицит квартир

За полгода число выставленных на продажу квартир в Троицком и Новомосковском округах Москвы сократилось на 900 единиц, говорится в материалах агентства «БЕСТ-Новострой», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

В конце 2018-го на присоединенных территориях продавалось 8,6 тысячи новых квартир, а в июне 2019-го — менее 7,7 тысячи, подсчитали аналитики. «Благодаря активному спросу предложение на первичном рынке Новой Москвы продолжает неуклонно снижаться, а цены при этом так же планомерно растут», — отмечают они.

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По оценкам «БЕСТ-Новострой», за первую половину текущего года на первичный рынок жилья Новой Москвы вышел один свежий проект, также были открыты продажи в 35 новых корпусах уже реализуемых комплексов. Тем не менее общий объем выставленного на продажу жилья сократился на 10 процентов.

Средняя цена новых квартир в новомосковских округах за указанный период выросла со 113 тысяч до 119 тысяч рублей за квадратный метр, уточняется в предоставленных материалах.

Ранее, в июне, жилью в Новой Москве предрекли резкое подорожание. По мнению аналитиков, квартиры в жилых комплексах, возводимых вблизи новых станций метро Сокольнической линии («Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка»), могут прибавить в цене 7-10 процентов.

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