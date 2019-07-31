Субсидирование ипотеки признали необходимым

Выдача россиянам субсидий на первый взнос по ипотеке — это актуальная мера поддержки покупателей жилья, внедрение которой может положительно сказаться также на бизнесе строительных компаний. Об этом говорится в сообщении риелторской компании «Метриум», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Как отмечают риелторы, в России необходимо «подстегивать» спрос на недвижимость — в том числе и за счет субсидирования жилищных кредитов. «Доходы населения сокращаются шестой год подряд, при этом цены на жилье за полтора года выросли на 5-10 процентов, а ставки по ипотеке увеличились с 9-9,5 до 10-10,5 процента годовых, — указывают специалисты. — Одновременно власти поставили цель — нарастить ввод жилья почти в полтора раза, до 120 миллионов квадратных метров в год. Чтобы в таком росте был экономический смысл, необходимо стимулировать спрос на жилье, в том числе с помощью финансовой поддержки покупателей жилья через ипотеку».

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Субсидирование первого взноса по ипотеке актуально еще и потому, что застройщики переходят на новую модель финансирования строек — без использования денег дольщиков, добавляют эксперты. Из-за этого цены в новостройках растут. «В сложившейся ситуации поддержка покупателей будет одновременно помощью застройщикам», — подчеркивается в сообщении.

По данным «Метриум», в настоящее время кредит на покупку жилья без первого взноса доступен в пяти банках. Самая низкая ставка по таким займам — от 12 процентов годовых — в банке «Россия». Под 12,5 проценита можно взять «нулевую» ипотеку в «Промсвязьбанке», под 14 процентов — в «СМП Банк». «Возрождение» оформляет ипотеку без первого взноса по ставке 14,2 процента, «Сургутнефтегазбанк» — под 12,4 процента годовых.

Субсидировать из бюджета первый взнос по ипотеке в середине июля текущего года предложил президент Владимир Путин. Соответствующие предложения поручено подготовить правительству в срок до 1 сентября.

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