России предсказали ипотечный бум

Объем выдачи ипотечных кредитов в России может достигнуть к 2024 году 4,7 триллиона рублей, превысив таким образом прогнозируемые итоги 2019-го более чем вдвое. Об этом сообщается в отчете «Развитие российского ипотечного рынка», размещенном на сайте Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

Аналитики АКРА приходят к таким выводам, основываясь на целях нацпроекта «Жилье и городская среда», согласно которым профинансированный за счет ипотеки объем строительства многоквартирного жилья к 2024 году должен быть доведен до 53 миллионов квадратных метров в год.

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«Учитывая прогноз средней стоимости квадратного метра, необходимый объем ипотечного кредитования (...) вырастет с 1,9 триллиона рублей в 2019 году до 4,7 триллиона рублей [в 2024-м]», — говорится в исследовании. Доля строящегося жилья в объеме кредитования к 2024 году способна достигнуть 75 процентов, подсчитали в АКРА.

Ставка по ипотечным кредитам для наиболее надежных заемщиков, говорится в отчете, в перспективе может быть снижена до 5-7 процентов годовых. Долю таких заемщиков в общем объеме выдаваемой в 2019 году ипотеки в АКРА оценивают в 25-30 процентов.

Согласно проведенному в июле 2019-го совместному опросу ВЦИОМ и «Дом.РФ», до 2024 года оформить ипотеку планируют около семи миллионов российских семей. При снижении средней ставки по жилищным займам до восьми процентов годовых количество желающих воспользоваться ипотекой может вырасти почти вдвое.

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