Рискованную ипотеку признали нормой

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Подавляющее большинство продаж жилья в самом дешевом классе «стандарт» приходится на сделки с привлечением ипотечного кредита, при этом значительную часть таких заемщиков можно отнести к категории рискованных. Об этом говорится в предоставленных «Ленте.ру» материалах «Сибпромстроя».

Уровень закредитованности россиян, рассчитываемый как отношение среднего по стране объема задолженности к среднему годовому доходу семьи, уже превысил 28 процентов, отмечают в компании. При этом 70-80 процентов продаж новостроек в самом демократичном сегменте «стандарт» приходится на сделки с ипотекой.

«Покупатели этого сегмента жилья не обладают высокими доходами и считаются рисковой группой с точки зрения возвратов кредитов. Тем не менее сейчас, при такой доле ипотечных сделок, банки не отказываются работать с этими заемщиками, и большой лавины проблем с ними нет, значит, 70-80 процентов ипотечных сделок — вполне допустимый уровень и для банков, и рынка недвижимости», — прокомментировал данные заместитель генерального директора по продажам «Сибпромстроя» Антон Ширяев.

Одной из причин активного интереса заемщиков с невысоким доходом к ипотеке эксперт назвал низкую финансовую грамотность населения. «В ликбезе нуждаются как покупатели квартир, так и продавцы, которые должны сопровождать клиента на всех этапах сделки», — отметил Ширяев. «Когда экономика страны растет и доходы населения повышаются, закредитованность не страшна. В России же экономика находится в стагнации, и существенный рост объема кредитов нежелателен», — добавил он.

Согласно ранее опубликованным данным совместного исследования ВЦИОМ и ипотечного агентства «Дом.РФ», не менее семи миллионов российских семей планируют до 2024 года взять ипотечный кредит. При этом в случае снижения ставок по ипотеке до восьми процентов годовых число таких заемщиков вырастет до 12,2 миллиона человек.

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