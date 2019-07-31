Ипотеку признали недоступной для россиян

Средняя российская семья тратит на погашение ипотеки 51,7 процента ежемесячного семейного дохода. Об этом со ссылкой на исследование аналитиков «БКС Премьер» пишет онлайн-издание News.ru.

Как подсчитали аналитики, доля платежей по жилищному кредиту в семейном бюджете среднестатистической московской семьи, где оба супруга погашают ипотеку, составляет 59 процентов. Значение показателя за пределами столицы составляет 44,5 процента. Переплата по ипотеке за весь срок кредита, по расчетам компании, составляет для средней семьи московских заемщиков около 5,6 миллиона рублей, для семьи заемщиков из регионов — около 2 миллионов рублей.

При этом, отмечают в «БКС Премьер», в случае уменьшения средней ставки по ипотеке до 8 процентов годовых доли семейных расходов на обслуживание кредита для Москвы и регионов снизятся до 50 и 37,5 процента соответственно, а средний по стране показатель окажется на уровне 44 процентов. «Можно видеть, что ипотека по-прежнему остается недоступной для большинства россиян», — комментирует расчеты главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

Данные ранее опубликованного совместного исследования ВЦИОМ и ипотечного агентства «Дом.РФ» свидетельствуют о том, что при снижении ставки по жилищным кредитам с 10,5 до 8 процента годовых число потенциальных заемщиков может вырасти с 7 до 12 миллионов семей.

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