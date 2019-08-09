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Сбербанк снизит ставку по ипотеке

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Сбербанк анонсировал снижение ставки по программе льготной ипотеки для многодетных семей. Об этом в пятницу, 9 августа, сообщается на сайте Сбербанка.

«На этой неделе мы, следуя за динамикой ключевой ставки Банка России, снизили ставки по основной линейке ипотечных продуктов. На следующей неделе мы продолжим снижение ставок, в частности по ипотечным продуктам с господдержкой», — прокомментировал планы кредитной организации первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Начиная с 12 августа 2019 года ставка будет снижена банком с шести до пяти процентов годовых. Эти условия распространятся на российские семьи, в которых в период с 1 января 2018-го до 1 марта 2023 года родился второй ребенок или последующие дети. Воспользоваться программой такие семьи смогут для покупки квартир в строящихся жилых комплексах либо в готовых ЖК от застройщика.

С 6 августа Сбербанк снизил ставки по ипотеке для всех заемщиков на 0,5 процентого пункта. Для зарплатных клиентов банка была увеличена сумма дисконта к стандартной ставке с 0,3 до 0,5 процентного пункта. Таким образом, ставки Сбербанка по ипотеке на новостройки для зарплатных клиентов составили 9,6 процента годовых, на вторичное жилье — 9,8 процента. Аналогичные условия для широкого круга заемщиков — 10,1 и 10,3 процента соответственно.

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