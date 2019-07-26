Банк России снизил ключевую ставку

Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,25 процента годовых, говорится в сообщении на сайте регулятора.

Это второе подряд снижение в 2019 году. До 7,5 процента годовых ставка была снижена 14 июня — впервые с марта 2018 года.

В комментарии ЦБ указывается, что темпы роста российской экономики складываются ниже ожиданий регулятора. «Слабая экономическая активность наряду с временными факторами ограничивает инфляционные риски на краткосрочном горизонте», — говорится в пресс-релизе.

Решение ЦБ полностью соответствует ожиданиям экономистов. Ранее Bloomberg представил консенсус-прогноз, в котором говорилось, что аналитики ожидают снижения ставки на 25 базисных пунктов.

В качестве предпосылок к смягчению денежно-кредитной политики они называли экономическую активность, которая все еще остается слабой, быстрые темпы замедления инфляции и замедлившийся рост розничного кредитования.

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