Банк России притормозит рубль

Bloomberg представил консенсус-прогноз, согласно которому совет директоров ЦБ на заседании в пятницу, 26 июля, снизит ключевую ставку на 25 базисных пунктов — с 7,5 до 7,25 процента.

В качестве предпосылок к смягчению денежно-кредитной политики Центробанка аналитики называют экономическую активность, которая все еще остается слабой, быстрые темпы замедления инфляции и замедлившийся рост розничного кредитования.

При этом ни один из опрошенных агентством экспертов не ждет снижения ставки на 50 б.п. По их словам, ЦБ не станет слишком резко смягчать политику из-за неопределенности, связанной с грядущим урожаем и ценами на бензин.

Ранее рублю предсказали падение более чем на 9 процентов по причине оттока инвесторов-нерезидентов из российских облигаций федерального займа (ОФЗ).

Способствовать этому будет смягчение денежно-кредитной политики Центробанка — в июне он уже понижал ключевую ставку до 7,5 процента годовых и может сделать это еще дважды в течение года.

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