Россиянам разрешат покупать квартиры за треть стоимости

Покупателям жилья в новостройках могут позволить вносить на эскроу-счета застройщиков не всю сумму сразу, а лишь задаток в размере 30 процентов от полной стоимости квартиры. Об этом пишет «Парламентская газета».

Возможность введения схемы, позволяющей дольщикам платить за квартиру по частям, рассматривают в нижней палате парламента, сообщил изданию председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. По его словам, механизм финансирования сделок по покупке жилья через эскроу-счета нуждается в дальнейшей доработке.

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«Например, счет эскроу можно использовать в качестве накопительного счета — человек кладет деньги и постепенно пополняет его, — заявил депутат. — Сейчас это невозможно. По закону, необходимо разместить на счете полностью всю сумму стоимости квартиры».

Николаев отметил, что эскроу-счет также может использоваться для размещения задатка за квартиру. «В некоторых странах сейчас такая модель применяется: кладешь 30 процентов, а остаток передаешь застройщику только после завершения строительства», — пояснил он.

По мнению парламентария, схема с задатком хороша тем, что позволяет покупателю обойтись без ипотеки на стадии строительства дома. При этом после заселения новоселы уже могут либо внести недостающие 70 процентов стоимости жилья, либо оформить кредит. Минусы у такого механизма тоже есть, отметил Николаев: если покупатель не вносит плату за квартиру по завершении стройки, задаток сгорает.

Ранее в августе стало известно, что только семь процентов российских девелоперов перешли на работу по эскроу-счетам, как требуют введенные с 1 июля 2019 года правила долевого строительства. 30 процентов застройщиков получили право строить по старым правилам, деятельность остальных под вопросом.

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