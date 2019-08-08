Подсчитана доля дешевых квартир в Москве

На московском рынке новостроек — без учета проектов на присоединенных территориях и элитных — лишь 4,7 процента квартир относятся к экономклассу. Об этом свидетельствуют материалы агентства «МИЭЛЬ», поступившие в редакцию «Ленты.ру».

Большинство продаваемых в городе строящихся квартир — 48 процентов — жилье комфорткласса, еще порядка 47 процентов объектов приходится на бизнес-класс. За июль 2019-го доля самых дешевых предложений сократилась на 0,1 процента, подсчитали аналитики. Стало меньше — на три процента — и относительно доступных квартир комфорткласса. В «бизнесе» объем предложения строящегося жилья за месяц, напротив, вырос на три процента.

По данным «МИЭЛЬ», к августу средняя стоимость квадратного метра в московских новостройках составила 213,6 тысячи рублей, увеличившись по сравнению с июньским показателем на 1 процент. В экономклассе «квадрат» стоит чуть больше 137 тысяч рублей, в «комфорте» — 172 тысячи, в бизнес-классе — 251 тысячу рублей.

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«В июле на рынке новостроек "старой" Москвы активность девелоперов снова понизилась по сравнению с предыдущим месяцем, на рынок вышло три новых проекта и шесть новых корпусов, — отмечают эксперты. — Общий объем предложения при этом незначительно подрос».

Самые дорогие новые квартиры, как следует из предоставленных материалов, продаются в Центральном округе Москвы: местный «квадрат» в среднем стоит 580 тысяч рублей. Второе место занимает запад города (255 тысяч за квадратный метр). Северный округ — на третьем месте (252 тысячи за метр). Наиболее доступное жилье представлено в Зеленограде (125 тысяч за «квадрат»).

Ранее, в июле, были определены самые популярные районы Москвы для покупки жилья. Список возглавила расположенная на юго-востоке города Некрасовка.

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