Найдена самая дешевая новостройка Москвы

Абсолютный ценовой минимум на рынке столичных новостроек зафиксирован в районе Кунцево (ЗАО): стоимость жилья в одном из местных ЖК начинается от 3,4 миллиона рублей. Об этом свидетельствуют данные аналитиков компании «Бест-Новострой» (есть в распоряжении редакции).

Как подсчитали в компании, почти половина (49 процентов) всех квартир в московских новостройках демократичных ценовых сегментов, к которым относятся классы «эконом» и «комфорт», сосредоточена в двух округах столицы — Южном и Юго-Восточном. Доли этих округов в общем объеме недорогого предложения в июле 2019-го составили 15 и 34 процента соответственно. Относительно заметными в общем объеме оказались также доли Северо-Восточного (13 процентов всего демократичного предложения), Северного (12 процентов) и Западного (11 процентов) административных округов.

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При этом самые низкие цены на квартиры среди строящихся ЖК в июле 2019-го зафиксированы в районе Кунцево Западного административного округа (от 3,4 миллиона рублей). В рейтинг районов с дешевыми первичными квартирами вошли также Ростокино (от 3,8 миллиона рублей), Люблино и Южное Бутово (от 3,9 миллиона рублей). Относительно невысокие цены на квартиры зафиксированы также в Гольяново (от 4,1 миллиона рублей) и в Орехово-Борисово Южном (от 4,4 миллиона рублей).

Ранее в компании «ИНКОМ-Недвижимость» составили рейтинг самого дешевого съемного жилья Москвы. Первое место в этом рейтинге досталось квартире на Щелковском шоссе, которая сдается в аренду за 20 тысяч рублей в месяц.

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