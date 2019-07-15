Найдена самая дешевая квартира Москвы

Самая дешевая квартира из числа выставленных в аренду в столице сдается за 20 тысяч рублей в месяц. Об этом свидетельствуют данные аналитиков «ИНКОМ-Недвижимость», поступившие в понедельник, 15 июля, в редакцию «Ленты.ру».

В такую сумму оценена аренда малогабаритной «однушки» в здании семейного общежития на Щелковском шоссе. Квартира площадью 17 квадратных метров сдается без мебели и бытовой техники.

Второе и третье места в рейтинге низкобюджетного жилья заняли квартиры у метро «Октябрьское Поле» и «Селигерская», выставленные в аренду за 22 и 24 тысячи рублей в месяц. В пятерку самых дешевых съемных квартир Москвы пошли также объекты у метро «Теплый Стан» и «Речной вокзал» — они сдаются за 25 и 26 тысяч рублей в месяц соответственно.

Согласно ранее опубликованным данным портала Domofond, во втором квартале 2019-го аренда жилья в России подешевела относительно предыдущего периода почти на процент, достигнув уровня в 15,69 тысячи рублей в месяц. Особенно заметно снизились ставки в Еврейской автономной области — на 5 процентов, до 12 тысяч рублей в месяц.

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