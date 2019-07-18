Назван город-спутник Москвы с самыми дешевыми квартирами

Вторичная недвижимость в городе-спутнике столицы Балашихе реализуется по минимальным для ближнего пояса Московской области ценам, следует из материалов агентства «Азбука Жилья», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Средняя стоимость квадратного метра в Балашихе — 91,6 тысячи рублей. Обычная однокомнатная квартира в городе обходится покупателям в 2,45 миллиона рублей, «двушка» — в 3,3 миллиона. Также относительно недорогое жилье можно найти в Королеве (98,2 тысячи за «квадрат» в среднем). Немного дороже квартиры в Дзержинском — 98,7 тысячи рублей за метр.

Самая дорогая жилая недвижимость Подмосковья в свою очередь предлагается в Реутове: местный квадратный метр стоит почти 136 тысяч рублей, за однокомнатную квартиру просят 4,3 миллиона. В Красногорске «квадрат» оценивают в 125,4 тысячи, в Одинцово — в 119,8 тысячи рублей. Средняя стоимость «однушек» в этих городах равна 3,5 миллиона и 3,4 миллиона соответственно.

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В целом, как отмечают аналитики, по итогам первого полугодия 2019-го квадратный метр вторичных квартир подорожал в 11 из 12 городов, расположенных в ближнем поясе Московской области. Только в Долгопрудном стоимость жилья уменьшилась — на 1,8 процента.

«На рынок вторичной жилой недвижимости Подмосковья благоприятно влияет повышение стоимости жилья в Москве, изменения в законодательстве по реализации новостроек, а также начавшееся развитие проекта Московских центральных диаметров», — поясняется в предоставленных материалах.

Ранее в июле в Подмосковье нашли квартиру за 300 миллионов рублей. Она выставлена на продажу в поселке Заречье Одинцовского округа. Общая площадь роскошного жилья — 755 квадратных метров. В квартире восемь основных комнат, в том числе четыре спальни, две гостиные, столовая и кабинет. Кроме того, в ней есть шесть гардеробных, семь санузлов, игровая и винная комнаты, спортзал и домашний кинотеатр.

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