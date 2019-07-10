В Москве нашли квартиру за миллион рублей

Квартиру в Новой Москве выставили на продажу за 1,28 миллиона рублей — это самое дешевое для столицы предложение индивидуального жилья. Описание объекта размещено в базе ЦИАН.

По рекордно низкой цене предлагается лот общей площадью 20 квадратных метров на первом этаже трехэтажного дома, расположенного в поселке Первомайское на территории Троицкого административного округа. В стоимость включена мебель и бытовая техника. Прописаться в помещении нельзя, его юридический статус не уточняется.

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«Внутри есть все для жизни: индивидуальное отопление (теплые полы), центральное водоснабжение, кабельное телевидение, высокоскоростной интернет», — перечисляет автор объявления. Поездка на автобусе от дома до станции метро «Саларьево», согласно описанию, займет 20-30 минут. Также из поселка курсирует автобус до аэропорта Внуково.

«В самом поселке есть вся инфраструктура: школа, больница, детский сад, спорт площадка и стадион, магазины. Перед жилым комплексом — действующий храм. Недалеко есть озеро для отдыха, купания и ловли рыбы», — отмечается в объявлении.

Ранее в июне жилью в Новой Москве предрекли резкое подорожание. По мнению аналитиков, квартиры в жилых комплексах, возводимых вблизи новых станций метро Сокольнической линии («Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка»), могут прибавить в цене 7-10 процентов.

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