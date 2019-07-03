В Москве нашли быстро дорожающий вид жилья

Квартиры с ремонтом от застройщика растут в цене быстрее, чем «голое» предложение, следует из материалов агентства «Азбука Жилья», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

В период с осени 2018-го по июль 2019-го стоимость квартир с отделкой в столичных новостройках увеличилась на 15 процентов, в то время как в среднем по рынку квадратный метр нового жилья подорожал на 10 процентов, подсчитали аналитики. Готовые к заселению квартиры становятся все востребованнее, констатируют они.

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По данным «Азбуки», к июлю доля жилья с отделкой на московском рынке новостроек (без учета проектов в Новой Москве) достигла 28 процентов. Всего в городе выставлено на продажу около 12,4 тысячи таких квартир. Из 304 жилых комплексов (включая апартаменты) в 97 объектах есть предложение с отделкой. Осенью 2018-го их было 90.

В среднем квадратный метр с отделкой в домах массового сегмента стоит 164,2 тысячи рублей, в бизнес-классе — 331,9 тысячи, в элитных новостройках — 704 тысячи рублей, уточняется в предоставленных материалах.

Весной 2017-го Михаил Мень, тогда занимавший пост министра строительства и ЖКХ, выступил с инициативой введения запрета на продажу новых квартир без ремонта. Он отметил, что заселяющиеся в новостройки граждане не должны терпеть шум ремонта и строительный мусор в подъездах.

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