В Москве стало меньше «голых» квартир

В первом квартале 2019 года предложение квартир с отделкой на московском рынке новостроек выросло немного больше обычного — на десять процентов. Выбор жилья без ремонта планомерно сокращается. Об этом говорится в материалах агентства «НДВ-Супермаркет недвижимости», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

По подсчетам аналитиков, к весне доля «одетого» первичного жилья в столице достигла почти 42 процентов. Более трети лотов продаются в формате «под ключ» (с чистовой отделкой), еще около пяти процентов — это квартиры с отделкой white box (предчистовой). В конце 2018-го эти показатели составляли 27 и 4,5 процента соответственно.

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Самые дешевые квартиры с отделкой предлагаются в одном из новых проектов на Лосиноостровской улице в Северо-Восточном округе Москвы, отмечают в «НДВ». Студию общей площадью 21,6 квадратного метра здесь можно приобрести за 2,7 миллиона рублей.

Согласно ранее опубликованным данным, в прошлом 2018 году с отделкой в Москве было реализовано более 50 процентов лотов в жилых комплексах массового сегмента — эконом- и комфорт-класса. Год назад таких сделок было на десять процентов меньше, в 2016-м — меньше почти на четверть.

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