Обнародованы данные о самых шикарных квартирах центра России

Самая дорогостоящая квартира Центрального федерального округа России (без учета предложений в Москве) расположена в Белгородской области и стоит 45 миллионов рублей. Об этом свидетельствуют материалы базы ЦИАН, предоставленные редакции «Ленты.ру».

По данным риелторов, в такую сумму продавец оценил двухуровневый пентхаус общей площадью 270 квадратных метров в центре Белгорода. В жилище выполнен ремонт в классическом стиле, здесь есть камин, терраса с зоной барбекю, санузел с сауной и баней. Кроме того, как отмечают специалисты, в квартире можно найти и «неизменный атрибут регионального дорогого жилья» — фотообои с морскими пейзажами.

Второе место рейтинга самых дорогих квартир ЦФО занимает объект в Ярославле: это трехэтажное жилище стоимостью 39,5 миллиона рублей, расположенное в реконструированном здании 1932 года постройки. 172-метровая квартира продается с отделкой в стиле модерн, она полностью оборудована мебелью и техникой.

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Тройку лидеров замыкает 266-метровая квартира в Туле, на улице Тульского рабочего полка. Ее оценили в 33 миллиона рублей. В помещении выполнена современная отделка, однако в системе электроснабжения отсутствуют оконечные устройства — светильники, розетки, выключатели. В качестве бонуса покупателю достанется смежная квартира площадью 52 квадратных метра, в которой можно поселить взрослого ребенка или пожилых родителей.

В топ-10 самых дорогостоящих квартир Центрального округа также попали лоты во Владимире, Калуге, Курске, Костроме, Брянске, Воронеже и Твери.

Ранее в апреле были обнародованы данные о самой дорогой квартире Москвы. Таковой оказался пентхаус общей площадью 735 квадратных метров в строящемся доме в центре города, около Патриарших прудов. Продавец оценил его в 2,4 миллиарда рублей.

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