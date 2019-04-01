В Москве ограбили квартиру менеджера «Спартака»

Крупная квартирная кража совершена в Северо-Западном округе столицы, на улице Нелидовской. От действий злоумышленницы пострадала менеджер по лицензированию футбольного клуба «Спартак-Москва», сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Сотрудница клуба 1979 года рождения обратилась с заявлением в полицию вечером 31 марта, рассказал источник агентству. Оперативники выяснили, что неизвестная женщина, находясь в квартире пострадавшей, похитила три дамские сумки и ювелирные изделия.
Общая сумма причиненного ущерба превысила миллион рублей. Преступницу разыскивают.
Ранее, в марте текущего года, сообщалось об ограблении московской квартиры мультимиллионера из списка Forbes Дмитрия Конова. Вор пробрался в жилище в Коробейниковом переулке и забрал ювелирные украшения. Кража, предположительно, была совершена во время новогодних праздников.