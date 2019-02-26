Пьяный вор отчаялся выбраться из ограбленной квартиры и позвонил хозяйке

В Кирове задержали местного жителя, который дважды ограбил квартиру своей знакомой. После второго ограбления мужчина не смог покинуть жилплощадь самостоятельно и обратился за помощью к хозяйке. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Кировской области.

Инцидент произошел 22 февраля 2019 года, отмечается в сообщении полиции. Мужчина воспользовался отсутствием хозяйки квартиры и проник в ее дом через чердак, как уже делал ранее. В ходе ограбления он выпил спиртное, которое находилось в квартире, и из-за наступившего опьянения не смог покинуть жилье тем же путем. После нескольких безуспешных попыток выйти грабитель позвонил хозяйке квартиры и попросил выпустить его.

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Владелица жилплощади в момент ограбления находилась в гостях у друзей. Удивившись странному звонку, она позвонила в полицию. Задержанный признался правоохранителям, что уже проникал в квартиру знакомой через чердак и вынес два золотых кольца. Ему предъявлено обвинение по статье о краже с проникновением в жилище.

Злоупотребление алкоголем регулярно сопутствует разного рода правонарушениям в квартирах россиян. Так, в 2018 году в подмосковном Подольске мастер по ремонту квартир, оставшись в квартире заказчиков один, вынес принадлежавшую им кухню, которую должен был установить. Чтобы замести следы, мужчина поджег квартиру. «Он планировал ограбление и пожар. На месте возгорания мы нашли несколько бокалов, бутылки вина, а также бутылку с окурками», — рассказала хозяйка квартиры.

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