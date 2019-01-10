Вор растерял украденное по дороге с места преступления

Житель Якутии, подозреваемый в краже ювелирных изделий, признался в том, что потерял украденное по дороге из магазина. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по Якутии, передает РИА Новости.

По словам сотрудницы ювелирного магазина, кража произошла в ноябре 2018 года. Как пояснил сам подозреваемый, пойти на преступление его заставила нехватка денег. Придя в ювелирный магазин, он украл драгоценности и скрылся с места преступления.

Всего 33-летний мужчина похитил украшения на сумму 265 тысяч рублей. Однако, по признанию самого подозреваемого, украденные ювелирные изделия он потерял во время побега из магазина.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье 158 УК России «Кража в крупном размере». Вору грозит до шести лет тюрьмы.

В 2012 году вор-домушник, пытавшийся ограбить квартиру на юге Москвы, потерял на месте преступления документ, удостоверяющий личность. Злоумышленник успел похитить 50 тысяч рублей наличными, а также золотые украшения хозяйки.

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