Силовые структуры
 
Последние новости
США перекрыли поставки материалов для «российского самолета XXI века»
Мужчина нашел в телефоне десятки огромных тараканов
В мозге нашли причину курения и алкоголизма
Умер упомянутый на пресс-конференции Путина мальчик
За пропаганду наркотиков в сети предложили повышенные штрафы
Молодой человек отдал почку за iPhone и остался инвалидом
Украинский пограничник попытался съесть полученную взятку
Инженер раскрыл недостатки «Авангарда»
Трамп покинул встречу с демократами после единственного вопроса
Новости партнеров

Вор растерял украденное по дороге с места преступления

Перейти в «Мою Ленту»

Житель Якутии, подозреваемый в краже ювелирных изделий, признался в том, что потерял украденное по дороге из магазина. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по Якутии, передает РИА Новости.

По словам сотрудницы ювелирного магазина, кража произошла в ноябре 2018 года. Как пояснил сам подозреваемый, пойти на преступление его заставила нехватка денег. Придя в ювелирный магазин, он украл драгоценности и скрылся с места преступления.

Всего 33-летний мужчина похитил украшения на сумму 265 тысяч рублей. Однако, по признанию самого подозреваемого, украденные ювелирные изделия он потерял во время побега из магазина.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье 158 УК России «Кража в крупном размере». Вору грозит до шести лет тюрьмы.

В 2012 году вор-домушник, пытавшийся ограбить квартиру на юге Москвы, потерял на месте преступления документ, удостоверяющий личность. Злоумышленник успел похитить 50 тысяч рублей наличными, а также золотые украшения хозяйки.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Вора выдали вонючие ноги
Вор с палкой вынес из банка мешок денег и прокололся с маскировкой
Московский вор оставил документы на месте ограбления
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:02 9 января

Чертовщина какая-то

Российские следователи вспоминают мистические истории, поставившие их в тупик
04:38Сегодня

Бывший полицейский пять лет обманывал владелицу борделей

17:4525 декабря 2018

Пациент петербургской клиники расстрелял врача и покончил с собой

22:07 9 января

ФСИН начала проверку из-за смерти в колонии осужденного генерал-майора

Силовые структуры00:01 7 января
Веня Житомирский

Дважды лжегерой Советского Союза

Он обманывал даже министров и разбогател, рассказывая о своих «подвигах»
18:10 9 января

Шествие россиян за гробом криминального авторитета попало на видео

16:0625 декабря 2018

Обвиняемых в пожаре на шахте в Соликамске арестовали

17:33 9 января

Россияне пошли под суд за воспитание ребенка электрошокером

Силовые структуры00:0323 октября 2018

«От предсмертных записок избавляются на раз»

Полицейские в России все чаще кончают с собой. Что их к этому толкает?
16:34 9 января

Артистов российского шапито заковали в наручники во время представления

17:14 9 января

Убийцу директора российского Burger King заподозрили в серии нападений на женщин

10:2225 декабря 2018

Сбежавший из психбольницы авторитет Мошок попался

Россия
«Постправда сейчас. Балаган и цирк»
Почему российские чиновники делают глупости? Отвечает «Беспощадный пиарщик»
Как и чем живет Россия
Что нужно знать о стране и ее жителях в 2018 году
Виктор Ильич Френкель«Вешают лапшу на уши. Зачем все это мне?»
Чем жила страна от Сталина до наших дней – рассказывает очевидец
Россиянка потребовала у МВД возместить изнасилование и убийство 12-летней дочери
«Ребенок и муж повисли между этажами»
Истории людей, переживших взрыв дома в Магнитогорске
Приехавшие на место ДТП врачи скорой помощи попали в ДТП
Умер упомянутый на пресс-конференции Путина мальчик
Все материалы
Мир
Феминистки в степи
В этой стране женщины свободны, богаты и образованны. Почему же они страдают?
Перевоплощение в русскую мафию помогло ФБР прослушивать мексиканского барона
Баскетбольный дипломат
Он пил и бил жену. Но подружился с Северной Кореей и спас мир от ядерной войны
Эрдоган объявил войну пакетам из пластика
Ким Чен Ын пообещал постараться на встрече с Трампом
Будет худо
За чем следить, чего ждать и чего бояться в 2019 году
Трамп покинул встречу с демократами после единственного вопроса
Все материалы
Бывший СССР
Бархатная проституция
Армянская революция изменила многое. Только не индустрию секса
От казахских степей до балтийских морей
Чем запомнился 2018 год в республиках бывшего СССР
Агенты Иеговы
Кровавые пасторы и марионетки Запада. За что преследуют христиан в бывшем СССР
Украинский пограничник попытался съесть полученную взятку
Ливонский орден в битве на Чудском озереАгент князя московского
Как рыцарь-шпион спас от разгрома войско Ивана III
Украина отказалась от российских наблюдателей на выборах
Назван беспроигрышный для Украины вариант поведения в Керченском проливе
Все материалы
Экономика
Дорого хрустят
Бумажные деньги в России ввели ради войны. Они едва не уничтожили ее экономику
Погода придет на помощь «Газпрому»
Россия накупила юани, иены и евро
Нефть воскресла
«Нафтогаз» назвал условие отказа от иска к «Газпрому»
Город нового времени
Или — как очень бюджетно слетать в Голландию
Великобритания решила потеснить доллар
Все материалы
Силовые структуры
Чертовщина какая-то
Российские следователи вспоминают мистические истории, поставившие их в тупик
Веня ЖитомирскийДважды лжегерой Советского Союза
Он обманывал даже министров и разбогател, рассказывая о своих «подвигах»
За гранью закона
Жестокие преступления и громкие процессы 2018 года
Бывший полицейский пять лет обманывал владелицу борделей
ФСИН начала проверку из-за смерти в колонии осужденного генерал-майора
Шествие россиян за гробом криминального авторитета попало на видео
Россияне пошли под суд за воспитание ребенка электрошокером
Все материалы
Наука и техника
Свернули не туда
Весь мир до сих пор верит открытиям этих ученых. Но они ошибались
Уходят с орбиты
Россия надеется на космическое наследие СССР. Американцы уже на шаг впереди
Поделили на атомы
Великие открытия и глобальные катастрофы на главных снимках года
В мозге нашли причину курения и алкоголизма
Физики приблизились к созданию искусственной звезды
Российский спутник предупреждения о ракетном нападении сгорел в атмосфере
Умный вибратор сочли аморальным и лишили награды за инновационность
Все материалы
Спорт
«Я не чувствую боли. На это нет времени»
Он был злодеем в рестлинге и избивал соперников в UFC. Теперь он хочет вернуться
Российский игрок НХЛ отреагировал на предложение о пожизненном запасе водки
UFC признала прием российского бойца лучшим в году
WADA прибыло в Россию
Лишенный медали Олимпиады за допинг россиянин остался без денег на суд
«Барселону» обвинили в наглости и оскорблении
Российский гонщик почти доехал до финиша и попал в страшную аварию
Все материалы
Культура
«Сталлоне рассказал, как не спустить карьеру в унитаз»
Главный чернокожий актер поколения о «Криде 2», экшене и русском сопернике
«В концлагере побежали мурашки по коже»
Александр Петров о «Т-34», славе и проекте мечты
Названа причина блокировки клипа Хаски
Брат Кевина Спейси сравнил актера с отцом-растлителем
Радио Гага
Байопик Queen, «Звезда родилась» и другие победители «Золотого глобуса-2019»
Дима Билан предложил ввести в России музыкальную цензуру
Что смотреть в новом году
«Игра престолов», «Настоящий детектив» и «Уловка-22». Главные сериалы 2019 года
Все материалы
Интернет и СМИ
Пора вставать
Что происходило, пока Россия спала и поедала новогодние салаты
Высказывания украинского эксперта в эфире «России 1» проверят на нацизм
«Я видел своих друзей на земле, многие из них были мертвы»
Лучшие фотографы мира раскрывают тайны своих снимков
Хакера из «Шалтая-Болтая» досрочно освободили
Премьер-министра Австралии подняли на смех за «левые» кроссовки на обеих ногах
Умер писатель и ученый Николай Лисовой
Известный телеведущий признался в любви к юным азиаткам и опозорился
Все материалы
Ценности
Тело в шляпе
Снежный человек, клей на голове и другие безумия мировых дизайнеров
С вещами на выход
«Голые ноги» и костюм рабовладельца. Чем жена Трампа удивляет публику
Айшвария РайСвященная красота
Самые властные и привлекательные женщины Индии
Уродливым «туфлям-копытам» предрекли возвращение в моду
Затянут пояса
У людей все меньше денег на дорогую одежду и бриллианты. Страдают даже богачи
Проведенная в домашних условиях опасная процедура Кардашьян шокировала врачей
Украинка задала тренд на нелепые джинсы
Все материалы
Путешествия
«Каждая обезьяна оценивает тебя с ног до головы»
Идеальные мужья и горы из «Аватара». Необычный Китай глазами россиянина
Вернулись не все
Россияне забыли об Америке и покорили Турцию. Куда еще они ездили весь год?
«Я буду баснословно богат»
Россиянин прошел тропой испанских завоевателей и выжил
Обезглавившие скандинавок террористы пощадили британца из-за религии
Российскую авиакомпанию признали одной из самых пунктуальных в Европе
Умерла владелица культового отеля на Лазурном побережье
Минск назвали самым привлекательным городом для британских туристов
Все материалы
Из жизни
Кадр из фильма «Американский жиголо»Отец-молодец
Он бросил семью и пропал на 50 лет. Теперь за его смерть заплатят дети
Щепотка волшебства
Зимние забавы и магия света: декабрь глазами обычных людей
Раскидало
Они прославились на весь мир безумными поступками. Что произошло с ними дальше?
Мужчина нашел в телефоне десятки огромных тараканов
Молодой человек отдал почку за iPhone и остался инвалидом
Подросток десять дней бродяжничал в чужой стране из страха спросить дорогу
Самый богатый человек в истории решил развестись
Все материалы
В кресле с пледом
Секреты «Форсажа», Porsche из-за железного занавеса и другие лучшие истории года
Всё, что нужно знать о новом Mercedes-Benz CLA
Дополненная реальность, распознавание голоса и виртуальный фитнес-тренер
Самые ожидаемые автомобили 2019 года
Хит-парад наиболее интересных новинок, которые появятся в наступившем году
Лучшие тесты – 2018
Вспоминаем самые яркие автомобили уходящего года
Названы рублевые цены на самый мощный дизельный Mercedes-Benz GLE
В Индии сделали из Honda Accord копию Lamborghini Aventador
«Микрогелик» на базе Suzuki Jimny сравнили с настоящим G-Class
Все материалы
Дом
Имеют виды
Ради чего россияне сметают недвижимость в Молдове и на Карибах
Великое переселение
Готовы ли вы сменить квартиру и район? Непростой тест
«Я не наследник Ротшильдов — ем, что дают»
История приезжего, который пожертвовал всем ради квартиры в Москве
Невзрачные молодые люди заинтересовались элитными квартирами в Москве
Вставляет как никто
Реклама жилья, которую лучше не видеть. Это страшно
В России появится ипотека под пять процентов годовых
Названы причины предстоящего роста цен на жилье
Все материалы