Мультимиллионера из списка Forbes обокрали в Москве

В Москве обокрали квартиру мультимиллионера из списка Forbes Дмитрия Конова. Об этом во вторник, 12 марта, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в понедельник, 11 марта, Конов обратился в полицию с заявлением, где указал, что в его квартиру в Коробейниковом переулке пробрался вор и похитил ювелирные украшения. По мнению заявителя, кража могла быть совершена во время новогодних праздников. По факту обращения проводится проверка.

Дмитрий Конов — председатель правления «Сибур Холдинга», крупнейшей нефтехимической компании в России. Предприниматель занимает 194-е место в национальном рейтинге богатейших бизнесменов. В 2018-м Forbes оценил состояние Конова в 500 миллионов долларов.

В январе в столице обокрали квартиру, принадлежащую бывшему губернатору Приморского края Сергею Дарькину. Воры вынесли 7,5 миллиона рублей.

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