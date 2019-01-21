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Квартиру бывшего губернатора обокрали в Москве

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Сергей Дарькин

Бывший губернатор Приморского края Сергей Дарькин заявил в полицию о краже денег и ювелирных украшений на 7,5 миллиона рублей из квартиры в центре Москвы. Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник.

По его словам, кража была совершена в период с 3 по 17 января. Пострадавший указал, что неизвестный проник в квартиру и унес из сейфа 1,5 миллиона рублей, а также прихватил драгоценности стоимостью шесть миллионов рублей.

Квартира оборудована сигнализацией. Правоохранительные органы выясняют, как вор попал в квартиру.

Сергей Дарькин занимал пост губернатора Приморья с июня 2001 по февраль 2012 года.

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