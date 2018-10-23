В Петербурге вор-альпинист обчистил квартиру на 13 этаже

Полиция задержала мужчину, подозреваемого в краже имущества на 1,5 миллиона рублей из квартиры на 13-м этаже, куда он залез через окно при помощи альпинистского снаряжения. Об этом во вторник, 23 октября, сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как уточняет ГУМВД, 14 октября из квартиры одного из домов на улице Кораблестроителей было похищено имущество на сумму 1,56 миллиона рублей. Неизвестные проникли в квартиру через окно при помощи альпинистского снаряжения.

Уголовное дело возбуждено по статье «кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере».

«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан и изобличен гражданин 1991 года рождения. Похищенное имущество и альпинистское снаряжение, используемые при совершении преступления, изъяты», — говорится в сообщении ГУМВД. Молодой человек был помещен под арест.

7 ноября сообщалось, что жительница Подмосковья, перерезавшая промышленному альпинисту трос, признана виновной в покушении на убийство.

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