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Заночевавший в покоях императрицы вор попросил его «понять и простить»

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Дмитрий Лапаев

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к 2,5 годам колонии общего режима обвиняемого в краже Дмитрия Лапаева, который ночью 15 июня проник в Павловский дворец и провел там четыре часа. Об этом в среду, 3 октября, сообщила Объединенная пресс-служба судов Петербурга в своем Telegram-канале.

Суд установил, что мужчина разбил камнем стекла двери, ведущей в покои императрицы Марии Федоровны, супруги Павла I. Из кабинета «Фонарик» он похитил пресс-папье золоченой бронзы 1814 года в виде фигуры бегущего ополченца, держащего французское знамя в правой руке, в поднятой левой — шляпу. На прямоугольном основании раритета имеется гравировка «Для вечной памяти сражения при Полоцке въ Октябре 8 дня 1812 года». Ориентировочная стоимость музейного предмета указывалась в пять миллионов рублей. Затем Лапаев разбил окно и проник в помещение павильона частной компании, где украл из кассового аппарата три тысячи рублей, после чего скрылся.

Позже в тот же день Лапаева задержали на Московском проспекте в состоянии алкогольного опьянения.

На суде мужчина попросил его понять и простить, добавив, что больше так не будет. «Я даже не понял, что попал в музей», — заявил он судье.

Лапаев также извинился перед потерпевшими — представителями музея

Главный хранитель Павловска Алексей Гузанов рассказал «Комсомольской правде», что визитер провел в покоях императрицы четыре часа.

«Он влез во дворец с балкона на первом этаже, где охранников нет, а есть только камеры: разбил окно и проник в кабинет "Палатка". Сигнализация сработала нормально. А вот частное охранное предприятие сработало плохо», — поведал он.

По его словам, интерьер в императорских покоях чудом не пострадал, несмотря на то что пьяный посетитель во время ночной экскурсии там выпивал и спал.

По данным «КП», Лапаев — приезжий из Сибири — был задержан на Сенной площади Петербурга с украденной фигуркой ополченца в руках.

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