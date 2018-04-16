В Москве украли барокамеру для тренировки космонавтов

В Москве неизвестные украли барокамеру для космических тренировок. Она находилась в реставрационном цехе на предприятии в Строгино, где должны были узнать, на этом ли аппарате тренировались Юрий Гагарин, Герман Титов и другие советские космонавты. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе московского Музея космонавтики.

Отмечается, что всего было несколько барокамер для тренировки советских космонавтов.

Как пояснили агентству «Москва» в музее, эксперты не успели выяснить характеристики украденного тренажера. «Шел как раз процесс атрибуции — когда определяют автора, место изготовления, время, материал, кто связан с этим предметом, то есть всю информацию о предмете», — уточнили представители музея. После завершения атрибуции устройство должны были отреставрировать и отправить в Музей космонавтики.

Заявление о краже поступило в полицию 10 апреля от сотрудника одного из московских музеев, который утверждал, что барокамеру похитили с автостоянки в Строгино. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК («Кража»).

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