Раскрыты подробности превращения МКС в отель

«Роскосмос» рассматривает возможность открыть отель на Международной космической станции (МКС). Детали бизнес-плана опубликовал журнал Popular Mechanics.

Под гостиницу предполагается переработать конструкцию научно-энергетического модуля массой 20 тонн, длиной 15,5 метра и объемом 92 кубических метра. Делать это будут в рамках государственно-частного партнерства.

В распоряжении туриста окажется спальная каюта объемом два кубических метра с иллюминатором диаметром 228 миллиметров, а также средства личной гигиены, тренажеры и доступ к Wi-Fi. Планируется возможность выхода в открытый космос в сопровождении профессионального космонавта.

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Всего внутри блока можно оборудовать четыре спальных каюты, две медицинские комнаты объемом по два кубических метра и зону отдыха с иллюминатором диаметром 426 миллиметров.

Билет на МКС для одного человека, предполагающий нахождение на околоземной орбите в течение одной-двух недель, обойдется в 40 миллионов долларов. Продлить путешествие на две-три недели можно будет за дополнительные 20 миллионов долларов.

Стоимость работ по созданию туристического блока МКС оценивается в 279-446 миллионов долларов. Разработчиком модуля выступает корпорация «Энергия», которая в настоящее время ищет средства для создания блока. На создание блока отводится пять лет, а его запуск произойдет не ранее 2021 года. В «Роскосмосе» полагают, что проект окупит себя через семь лет работы.

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