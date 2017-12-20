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В США назвали условие снижения стоимости «Протонов»

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В американской компании ILS (International Launch Services) полагают, что 15 непрерывных успешных пусков российской ракеты «Протон-М» позволят удешевить стоимость носителя, сообщает Space News.

Непрерывный рост числа успешных стартов, надеются в ILS, обеспечит уверенность страховых компаний в надежности «Протон-М», вследствие чего общая стоимость пуска (с учетом страховки) для заказчика снизится.

В издании отмечают, что с момента последнего неудачного старта по настоящее время «Протон-М» совершил 12 успешных пусков. На 2017 год приходятся четыре из них (в том числе три коммерческих), однако на 2018 год в портфеле ILS имеется только один коммерческий заказ на парный запуск космических аппаратов MEV-1 (Mission Extension Vehicle 1) и Eutelsat 5 West B.

Сервисное транспортное средство MEV-1 предназначено для технического обслуживания международного телекоммуникационного спутника Intelsat 901, в настоящее время находящегося на орбите захоронения. MEV-1 должно обеспечить Intelsat 901 топливом, достаточным для корректировки орбиты и работы спутника в течение пяти лет.

Спутник Eutelsat 5 West B должен прийти на смену аппарату Eutelsat 5 West A. Аппарат обеспечит телевещание во Франции, Италии и Алжире.

Несмотря на то что в портфеле ILS на 2018 год имеется всего один подтвержденный коммерческий пуск, за указанный период Центр Хруничева, отмечает издание, планирует провести пять-шесть пусков «Протона-М».

Последний неудачный пуск «Протон-М» состоялся 16 мая 2015 года, когда был утерян мексиканский спутник связи Mexsat-1.

Стоимость коммерческого пуска тяжелой ракеты в настоящее время оценивается в 65 миллионов долларов.

Зарегистрированная в США ILS занимается продвижением пусковых услуг «Протон-М» на международном рынке. Компания является дочерним предприятием Центра Хруничева, производителя российских тяжелых ракет.

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