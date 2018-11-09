Укравшие тренировочную камеру космонавтов отправлены в колонию строгого режима

Суд отправил в колонию строгого режима двух мужчин, в апреле 2018 года похитивших и сдавших в металлолом тренировочную барокамеру мемориального музея космонавтики. Об этом «Ленте.ру» сообщила Елена Гуменная, пресс-секретарь Хорошевского районного суда столицы.

«Владимир Аникин и Радмир Каллимулин признаны виновными в совершении кражи в составе организованной группы, и им вынесено наказание в виде двух лет четырех месяцев колонии строгого режима. С них солидарно взыскан ущерб — 271,5 тысяча рублей. Аникину так же отменено условно-досрочное освобождение, и окончательное наказание ему определено в два года и шесть месяцев лишения свободы», — рассказала Гуменная.

Она уточнила, что дела рассматривалось в особом порядке, и при вынесении решения было учтено, что обвиняемые частично возместили стоимость похищенного.

10 апреля 2018 года со стоянки одного из предприятий Москвы на Можайском шоссе неизвестные похитили тренировочную барокамеру, в которой, скорее всего, тренировались первые советские космонавты, в том числе — Юрий Гагарин. Экспонат накануне забрали из Мемориального музея космонавтики специально для проведения историографической экспертизы. Эксперты не успели выяснить характеристики украденного тренажера. «Шел как раз процесс атрибуции — когда определяют автора, место изготовления, время, материал, кто связан с этим предметом, то есть всю информацию о предмете», — уточнили представители Музея космонавтики.

18 апреля был задержан первый подозреваемый — 29-летний житель Мурманской области Владимир Аникин, а 19 апреля — второй, 38-летний Радмир Каллимулин. Тогда же похищенная барокамера была обнаружена.

«В ходе следствия было установлено, что воры с помощью крана-манипулятора погрузили экспонат на грузовик и вывезли его с территории автостоянки. Затем они сдали похищенное имущество в пункт приема металла, расположенный на Можайском шоссе, где он был частично утилизирован», — рассказали в столичном главке МВД.

Стоимость экспоната, по оценке экспертов, составила 300 тысяч рублей.

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