Россиянин украл и сдал на металлолом еще горячий кузов сгоревшего автомобиля

Житель Калининграда сдал на металлолом еще не остывший после пожара кузов автомобиля. Об этом в понедельник, 27 ноября, сообщает пресс-служба регионального МВД.

В полицию обратился 27-летний калининградец, который заявил, что у него украли кузов сгоревшего автомобиля BMW. Это произошло буквально через 20 минут после того, как пожарные потушили иномарку.

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Полиция нашла злоумышленника и похищенный кузов по горячим следам. Оказалось, что 37-летний рецидивист, увидев на улице еще дымящийся остов иномарки, позвонил в пункт приема металла с предложением продажи. Он сообщил сотрудникам, что является хозяином сгоревшего автомобиля, а документы на машину уничтожил пожар.

Сотрудники пункта оперативно приехали на место пожара и забрали кузов, заплатив мужчине 30 тысяч рублей. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»), ему грозит до пяти лет лишения свободы.

10 октября стало известно, что неизвестные украли бетонные плиты с моста, по которому дачники добирались до своих участков в Красноярском крае. От сооружения остался только каркас.