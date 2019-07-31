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В Москве подорожало дешевое жилье

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В июле 2019-го средняя стоимость квадратного метра нового жилья в Москве достигла 283,6 тысячи рублей, увеличившись за месяц на 0,4 процента. Об этом говорится в материалах аналитического центра Est-a-Tet, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Наиболее заметно за указанный период подорожали квартиры и апартаменты комфорткласса, отмечают аналитики, — на 2,4 процента, до 174 тысяч рублей за квадратный метр. Также за счет новых дорогих проектов сильно — 5 процентов — прибавил в цене элитный «квадрат». В среднем метр в высокобюджетных новостройках стоит 1,025 миллиона рублей. В бизнес-классе этот показатель равен 249,5 тысячи рублей (+0,1 процент за июль).

«Произошедшая стабилизация цен дает основания ожидать планомерного повышения показателя до конца года, а снижение ключевой ставки поможет восстановить и увеличить спрос на жилую недвижимость в Москве», — прогнозируют в Est-a-Tet.

По данным аналитического центра, наибольшим спросом в границах «старой» Москвы пользуются новостройки комфорткласса: в июне на них пришлось 63 процента от суммарной площади проданного жилья, или 68 процентов от общего числа реализованных квартир и апартаментов.

Ранее в июле были определены самые популярные районы Москвы для покупки жилья. Наиболее востребованными у новоселов оказались Некрасовка, Покровское-Стрешнево и Ярославский район. В топ-10 также попали Солнцево, Рязанский, Отрадное, Южнопортовый, Люблино, Соколиная Гора и Западное Дегунино.

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