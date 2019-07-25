Определены самые популярные районы Москвы для покупки жилья

Наиболее востребованные среди будущих московских новоселов жилые комплексы строятся в Некрасовке, следует из материалов агентства «Бон Тон», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Как отмечают аналитики, в 2019 году большинство сделок на столичном рынке новостроек заключалось в Юго-Восточном, Западном и Северо-Восточном округах. Самым популярным у покупателей остается район Некрасовка, где возводится преимущественно бюджетное жилье, — там заключается 8 процентов всех сделок по приобретению новых квартир.

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На втором месте рейтинга — район Покровское-Стрешнево (около 6 процентов сделок), на третьем — Ярославский (5,5 процента). В топ-10 также попали районы Солнцево, Рязанский, Отрадное, Южнопортовый, Люблино, Соколиная Гора и Западное Дегунино. Вместе эти локации аккумулируют почти 50 процентов спроса на московские новостройки.

«Первый месяц лета 2019-го завершился ростом спроса на квартиры в доступных новостройках "старой" Москвы, — отмечается в предоставленных материалах. — Объем зарегистрированных договоров долевого участия в строительстве в массовом сегменте увеличился на 10 процентов относительно мая, а по сравнению с июнем прошлого года — на 17 процентов».

Ранее в июле сообщалось, что большинство покупателей квартир в московских новостройках — люди в возрасте от 25 до 35 лет. В 2019 году на них приходится около 38 процентов сделок, заключаемых на первичном рынке жилья. На втором месте — 36-45-летние с долей в 30 процентов. Каждое десятое приобретение совершается юными покупателями, не достигшими 25-летия, еще 22 процента сделок регистрируется с людьми старше 45 лет.

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