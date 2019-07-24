Молодежь скупила половину новых квартир в Москве

Большинство покупателей квартир в московских новостройках — люди в возрасте от 25 до 35 лет, свидетельствуют материалы агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступившие в редакцию «Ленты.ру».

По данным аналитиков, в 2019 году на них приходится около 38 процентов сделок, заключаемых на первичном рынке жилья. На втором месте — 36-45-летние с долей в 30 процентов. Каждое десятое приобретение совершается юными покупателями, не достигшими 25-летия, еще 22 процента сделок регистрируется с людьми старше 45 лет.

Как отмечают в ИНКОМ, за последние пять лет доля покупателей в возрасте 25-35 лет на столичном рынке новостроек увеличилась на 16 процентов. При этом 90 процентов заключаемых ими сделок — ипотечные. «Чаще всего покупателями в этой категории выступают молодые семейные пары, которые не хотят жить с родителями или в съемной квартире, — поясняется в представленных материалах. — Серьезных накоплений у большинства из них еще нет, бюджет приобретения ограничивается 5-6 миллионами рублей, поэтому они рассматривают жилье средней площади в Новой Москве или ближайшем Подмосковье».

Тем, кто младше 25, с покупкой жилья чаще всего помогают родители, признают риелторы. «Обычно это молодые люди, не обремененные семьей и детьми — студенты, аспиранты», — указывают в ИНКОМ. Они выбирают квартиры-студии или апартаменты в учебных кластерах Москвы. Средний бюджет сделок с юными покупателями — 4-5 миллионов рублей.

Эксперты полагают, что в ближайшие годы произойдет перераспределение клиентских возрастных групп на первичном рынке жилья: при благоприятном экономическом сценарии доля молодых покупателей в возрасте до 35 лет может достичь 60 процентов.

Ранее, в мае 2019-го, сообщалось, что на общероссийском рынке новостроек спрос со стороны граждан в возрасте от 18 до 25 лет за год увеличился на 10 процентов. Всего порядка 3,4 миллиона молодых россиян проживают с родителями и планируют приобрести собственную квартиру, либо уже живут в собственном жилье или арендуют его, подсчитали аналитики.

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