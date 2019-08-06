Россиянкам начали выдавать скидку на ипотеку в роддоме

В Кемеровской областной клинической больнице родившим пациенткам при выписке начали выдавать сертификат, обеспечивающий льготные условия по ипотеке. Об этом сообщает телеканал ОТР.

Сертификаты, снижающие ставку по жилищным кредитам до 5 процентов годовых, выдаются женщинам, родившим второго или последующего ребенка. Специальные условия предлагаются банком-партнером и распространяются на покупку квартир в новостройках. Льготу также можно использовать на рефинансирование ранее оформленного ипотечного кредита.

По информации телеканала, сертификаты уже получили более 50 женщин. Вместе с документом, дающим право на льготу, при выписке пациентками выдают свидетельство о рождении ребенка и страховой полис.

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В России с 2018 года действует государственная программа субсидирования ипотечных ставок для семей, в которых рождается второй ребенок или последующие дети. Ставка по жилищным кредитам для таких заемщиков составляет 6 процентов годовых. Согласно нацпроекту «Демография», такие условия будут действовать в России как минимум до 2024 года.

В отдельных регионах для многодетных действуют дополнительные ипотечные льготы. Так, в Кемеровской области, по данным регионального Агентства по ипотечному жилищному кредитованию. процентная ставка по семейной ипотеке снижена до 5,25 процента годовых. Кроме того, в начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении многодетным семьям компенсации расходов на обслуживание ипотечного кредита. На сумму до 450 тысяч рублей могут рассчитывать семьи, в которых рождается третий ребенок или последующие дети.

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