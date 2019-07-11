В регионах начали снижать ставку по ипотеке для многодетных семей

Процентная ставка по семейной ипотеке в Кемеровской области снижена с шести до 5,25 процента годовых, сообщили ТАСС в Агентстве по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) региона.

Ставка понижена с 10 июля, она не будет меняться в течение всего срока кредита, уточнили в АИЖК. «Никаких дополнительных расходов нет, заемщик может отказаться от личного страхования, ставка при этом не изменится», — заверили в агентстве.

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Сообщается, что программой могут воспользоваться семьи, в которых второй или последующий ребенок родился после 1 января 2018-го. Заявителям необходимо собрать стандартный пакет документов и выбрать жилье на первичном рынке у любого из застройщиков Кузбасса. Помимо этого, новые условия ипотеки распространяются и на программы рефинансирования действующих ипотечных кредитов.

Такие меры приняты в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография». Согласно условиям программы, государство обязуется выплачивать банкам разницу по ставке между шестью процентами и фактической.

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