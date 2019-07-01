Семейная ипотека поддержала снижение ставок на новостройки

Снижение ипотечной ставки на квартиры в новостройках по итогам мая 2019 года стало возможным благодаря росту объемов выдачи по государственной программе семейной ипотеки. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного экспертами аналитического центра ДОМ.рф, передает ТАСС.

Специалисты подсчитали, что средняя ставка по кредитам без учета семейной ипотеки в мае 2019 года составила 10,56 процента. В мае 2019 года ставки на готовое жилье выросли до 10,8 процента, на новостройки снизились до 10,03 процента.

Семейная ипотека распространяется только на строящееся жилье. В апреле 2019 года в программу были внесены изменения: установлена ставка в 6 процентов на весь срок кредита (для регионов Дальнего Востока — 5 процентов), увеличен размер субсидии банкам.

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Программа семейной ипотеки осуществляется в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» (входит в нацпроект «Демография»). По условиям программы, государство берет на себя обязательство по выплате банку разницы по ставке между 6 процентами и фактической ставкой банка.

Нацпроекты России — это масштабные программы по развитию страны в 12 сферах, где присутствуют наиболее актуальные проблемы общества. Они касаются проблем демографии, культуры, здравоохранения, образования, обеспеченности жильем, экологии. Они были утверждены президентом России Владимиром Путиным и должны быть реализованы до конца его президентского срока — к 2024 году.

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