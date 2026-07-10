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18:52, 10 июля 2026Авто

Автовладельцев предупредили об опасности

Дептранс: Во время непогоды в столице не следует парковаться под деревьями
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Автомобилистам в Москве не следует парковаться под деревьями из-за ливня и грозы, которые прогнозируются в выходные, 11 и 12 июля. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Там напомнили, что, по прогнозам синоптиков, 11 и 12 июля в столице ожидается непогода. Днем 11 июля местами может пойти град, прогнозируется шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Ранее стало известно, что наиболее сильные дожди прольются в Москве в ночь на воскресенье, 12 июля. За 12 часов может выпасть до 30 миллиметров осадков. Местами возможны подтопления низинных участков, рассказал начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

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