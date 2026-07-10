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18:50, 10 июля 2026Ценности

26-летнюю дочь Дмитрия Маликова заметили в образе за 13 миллионов рублей

26-летнюю дочь Дмитрия Маликова Стефанию заметили в образе за 13 миллионов рублей
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @steshamalikova

Дочь российского певца Дмитрия Маликова Стефанию заметили в образе за 13 миллионов рублей. Стоимость ее наряда подсчитала журналистка Ксения Собчак.

26-летняя предпринимательница сфотографировалась в платье-комбинации собственного бренда Dress by Stesha почти за 29 тысяч рублей и платке той же марки за 7900 рублей. В руках инфлюэнсер держала бирюзовую сумку Chanel, а в качестве обуви она выбрала туфли Gucci, цена которых составляет 84 тысячи рублей.

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Завершали образ Маликовой украшения ювелирных брендов Cartier и Bvlgari. В частности, блогерша позировала с часами, браслетом и кольцом Cartier общей стоимостью 10,6 миллиона рублей. Она также надела кольцо Bvlgari за 1,8 миллиона рублей.

«Благодаря такому обвесу у нас новый рекорд на модных весах — 13 198 330 рублей. Жду вашу оценку лука», — поинтересовалась в описании автор публикации.

В феврале Стефания Маликова ответила на критику своей фигуры.

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