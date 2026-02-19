Дочь Дмитрия Маликова ответила на критику ее фигуры

Дочь певца Маликова Стефания отреагировала на критику ее тела

Дочь российского певца Дмитрия Маликова Стефания ответила на критику своей фигуры. Комментарий она опубликовала в сторис на личной странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

26-летняя наследница артиста разместила кадры, сделанные во время тренировки в спортзале. На них звезда была запечатлена в коралловом спортивном комплекте американского бренда Alo. При этом девушка продемонстрировала рельефный пресс и бицепсы.

«Ребята, давайте сворачивать обсуждения моего тела и переключаться на свое. Не обесценивайте чужой труд и свой тоже. Я все слышу. Везде», — отреагировала она.

Известно, что внешность Маликовой регулярно обсуждают в сети, предполагая проблемы со здоровьем из-за чрезмерной худобы.

В январе пользователи испугались за здоровье дочери Дмитрия Маликова из-за ее фото в бикини. Юзеры обратили внимание на изменившееся тело Маликовой и высказали свои опасения в комментариях.