20:00, 19 февраля 2026

Дочь Дмитрия Маликова ответила на критику ее фигуры

Дочь певца Маликова Стефания отреагировала на критику ее тела
Екатерина Ештокина

Кадр: @steshamalikova

Дочь российского певца Дмитрия Маликова Стефания ответила на критику своей фигуры. Комментарий она опубликовала в сторис на личной странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

26-летняя наследница артиста разместила кадры, сделанные во время тренировки в спортзале. На них звезда была запечатлена в коралловом спортивном комплекте американского бренда Alo. При этом девушка продемонстрировала рельефный пресс и бицепсы.

«Ребята, давайте сворачивать обсуждения моего тела и переключаться на свое. Не обесценивайте чужой труд и свой тоже. Я все слышу. Везде», — отреагировала она.

Известно, что внешность Маликовой регулярно обсуждают в сети, предполагая проблемы со здоровьем из-за чрезмерной худобы.

В январе пользователи испугались за здоровье дочери Дмитрия Маликова из-за ее фото в бикини. Юзеры обратили внимание на изменившееся тело Маликовой и высказали свои опасения в комментариях.

